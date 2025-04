Casa de Jorge Amado é arrombada e tem parte do acervo furtado em Ilhéus Semop/ IlhéusA Casa de Cultura Jorge Amado, em Ilhéus, no sul da Bahia, foi arrombada... Taktá|Do R7 06/04/2025 - 17h45 (Atualizado em 06/04/2025 - 17h45 ) twitter

Semop/ IlhéusA Casa de Cultura Jorge Amado, em Ilhéus, no sul da Bahia, foi arrombada na sexta-feira (4), e até a tarde de sábado, os autores não tinham sido identificados pela polícia. “A gestão municipal está realizando o levantamento dos danos e tomando as providências cabíveis junto aos órgãos de segurança pública”, informou a prefeitura por meio de nota. De acordo com a administração do espaço, os responsáveis pelo furto invadiram o imóvel após danificar portas e janelas. O imóvel, localizado no Centro da cidade, é um espaço de visitação, foi interditado pela prefeitura em janeiro deste ano, para passar por uma restauração.

