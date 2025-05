Casal é preso com carro roubado no Terminal de São Joaquim, em Salvador Um casal foi preso na tarde deste domingo (25) por policiais militares do Batalhão Apolo,... Taktá|Do R7 26/05/2025 - 07h56 (Atualizado em 26/05/2025 - 07h56 ) twitter

Um casal foi preso na tarde deste domingo (25) por policiais militares do Batalhão Apolo, durante patrulhamento no Terminal Marítimo de São Joaquim, em Salvador. Os suspeitos estavam a bordo de um veículo com restrição por roubo, identificado durante abordagem.

Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

