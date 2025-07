Casal é preso durante operação contra o tráfico de drogas em Porto Seguro Fotos: Divulgação/PCBAA Polícia Civil da Bahia prendeu em flagrante, na manhã desta terça-feira (8), um... Taktá|Do R7 08/07/2025 - 18h38 (Atualizado em 08/07/2025 - 18h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Fotos: Divulgação/PCBAA Polícia Civil da Bahia prendeu em flagrante, na manhã desta terça-feira (8), um casal investigado por associação ao tráfico de drogas em Porto Seguro, no extremo sul do estado. A ação fez parte da Operação Sócios do Crime, que tem como objetivo desarticular pontos de apoio logístico de uma facção criminosa com atuação na região.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Fechamento de agências do Itaú em Salvador afeta 60 mil clientes e gera protestos

Suspeitos de assaltar empresário com R$ 122 mil são presos em Araci

Carga com 431 pneus e carro roubado são recuperados pela polícia em Feira de Santana