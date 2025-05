Casal é preso por ataque contra diretor de presídio na Bahia ReproduçãoUm casal suspeito de envolvimento no atentado contra uma equipe do Conjunto Penal de Eunápolis,... Taktá|Do R7 22/05/2025 - 09h56 (Atualizado em 22/05/2025 - 09h56 ) twitter

ReproduçãoUm casal suspeito de envolvimento no atentado contra uma equipe do Conjunto Penal de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, foi preso na madrugada desta quarta-feira (21). Os detidos foram identificados como José Rubens Alves de Assis Filho, de 23 anos, conhecido como “Rubão”, e Letícia Rodrigues Santos, de 18.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre este caso intrigante.

