Caso Daniel Alves: Promotoria vai recorrer de sentença que absolveu lateral Foto: Reprodução/Redes sociaisDanielAlvesA Procuradoria Superior da Catalunha informou nesta quarta-feira (2) que vai recorrer... Taktá|Do R7 02/04/2025 - 14h27 (Atualizado em 02/04/2025 - 14h27 )

Daniel Alves

Foto: Reprodução/Redes sociaisDaniel AlvesA Procuradoria Superior da Catalunha informou nesta quarta-feira (2) que vai recorrer da sentença que absolveu Daniel Alves das acusações de agressão sexual. O ex-lateral da Seleção Brasileira havia sido condenado a quatro anos e meio de prisão pelo Tribunal de Barcelona no ano passado, acusado de estupro, mas, na última semana, foi absolvido com base no entendimento de que o depoimento da jovem não forneceu provas suficientes para sustentar a acusação.

Para entender todos os detalhes desse caso polêmico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

