Casos de violência em escolas no Brasil triplicam em dez anos, aponta estudo Foto: Sam Balye/UnsplashOs registros de violência em ambientes escolares mais do que triplicaram em uma... Taktá|Do R7 15/04/2025 - 10h47 (Atualizado em 15/04/2025 - 10h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Sam Balye/UnsplashOs registros de violência em ambientes escolares mais do que triplicaram em uma década, segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira (14) pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb). Em 2013, foram registrados 3,7 mil casos. Já em 2023, esse número saltou para cerca de 13,1 mil, conforme dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e saiba mais sobre a alarmante situação da violência nas escolas brasileiras.

Leia Mais em Taktá:

Policiais militares são presos na Bahia por obstrução de investigação e ligação com milícia

Vacina contra Chikungunya pode ser incorporada ao SUS

Projeto propõe transformar antigo Sebo Brandão em biblioteca pública municipal de Salvador