Catadores garantem renda extra no São João com reciclagem direta e sem atravessadores Foto: ReproduçãoEnquanto o São João é sinônimo de festa, descanso e comidas típicas para muitos,... Taktá|Do R7 19/06/2025 - 22h35 (Atualizado em 19/06/2025 - 22h35 )

Taktá

Foto: ReproduçãoEnquanto o São João é sinônimo de festa, descanso e comidas típicas para muitos, para os catadores de materiais recicláveis autônomos a data representa uma oportunidade de aumentar a renda. Nos festejos de Salvador, no Parque de Exposições e em Paripe, os trabalhadores já saem com dinheiro no bolso, após venderem diretamente os resíduos recolhidos durante o evento.

