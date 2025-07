CBF altera datas dos jogos do Vitória pelas rodadas 14 e 15 do Brasileirão Foto: Victor Ferreira / Ec VitóriaFutebol EC Vitória A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou... Taktá|Do R7 04/07/2025 - 13h56 (Atualizado em 04/07/2025 - 13h56 ) twitter

Foto: Victor Ferreira / Ec VitóriaFutebol EC Vitória A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou duas alterações nas datas e horários de partidas do Vitória nas rodadas 14 e 15 do Campeonato Brasileiro. Os confrontos contra Botafogo e Bragantino, que inicialmente ocorreriam nos dias 15 e 19 de julho, foram remarcados para os dias 16 e 20 do mesmo mês.

