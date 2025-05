CBF apresenta Ancelotti como técnico da Seleção; confira horário da primeira lista de convocados Foto: Rafael Ribeiro/CBFO italiano, Carlo Ancelotti, será oficialmente apresentado como técnico da Seleção Brasileira nesta... Taktá|Do R7 26/05/2025 - 14h56 (Atualizado em 26/05/2025 - 14h56 ) twitter

Foto: Rafael Ribeiro/CBF O italiano, Carlo Ancelotti, será oficialmente apresentado como técnico da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (26), às 15h (horário de Brasília), no Hotel Grand Hyatt, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Na ocasião, além da cerimônia de apresentação, o treinador italiano também divulgará sua primeira lista de convocados — 23 jogadores que estarão à disposição para os próximos desafios das Eliminatórias. A transmissão será feita ao vivo pela CBF TV, no YouTube.

