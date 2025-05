CBF lança novos uniformes da Seleção Brasileira Feminina Foto: Divulgação/Nike/CBFA Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Nike apresentaram, nesta terça-feira (13), os... Taktá|Do R7 13/05/2025 - 15h08 (Atualizado em 13/05/2025 - 15h08 ) twitter

Foto: Divulgação/Nike/CBFA Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Nike apresentaram, nesta terça-feira (13), os novos uniformes da Seleção Brasileira Feminina de Futebol. As peças foram desenvolvidas exclusivamente para a equipe e mantêm as cores tradicionais da Seleção, com adaptações voltadas para a identidade feminina.

