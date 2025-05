CBF marca nova eleição para 25 de maio após decisão judicial Foto: Divulgação / CBFO interventor da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Fernando José Sarney, anunciou... Taktá|Do R7 16/05/2025 - 17h24 (Atualizado em 16/05/2025 - 17h24 ) twitter

Foto: Divulgação / CBF O interventor da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Fernando José Sarney, anunciou nesta sexta-feira (17) que a nova eleição da entidade será realizada no dia 25 de maio. A definição ocorre um dia após ele assumir o comando da confederação, por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), que destituiu Ednaldo Rodrigues da presidência.

