CBF perde vaga no Conselho da Fifa e presidente da Associação de Futebol da Argentina assume o cargo

Foto: Divulgação / CBFA Conmebol anunciou, no final da tarde desta segunda-feira (19), que Claudio “Chiqui” Tapia, presidente da Associação de Futebol da Argentina (AFA), ocupará de forma interina, até 2027, a cadeira sul-americana no Conselho da Fifa. A mudança ocorre após o afastamento de Ednaldo Rodrigues da presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), posto que garantia ao Brasil uma vaga no colegiado desde a época de Ricardo Teixeira.

