CCR amplia operação do metrô para jogo do Bahia na Fonte Nova

Foto: Divulgação / CCR Metrô.A CCR Metrô Bahia preparou uma operação especial para atender os torcedores que irão à partida entre Bahia e Fluminense, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (28), às 19h30, na Arena Fonte Nova.

Para mais detalhes sobre essa operação especial, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

