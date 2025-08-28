Logo R7.com
CCR amplia operação do metrô para jogo do Bahia na Fonte Nova

Foto: Divulgação / CCR Metrô.A CCR Metrô Bahia preparou uma operação especial para atender os torcedores que irão à partida entre Bahia e Fluminense, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (28), às 19h30, na Arena Fonte Nova.

