CCR Metrô amplia horário de funcionamento para jogo do Bahia na Arena Fonte Nova
15/07/2025 - 19h57

Foto: Divulgação / CCR MetrôA CCR Metrô Bahia vai operar com esquema especial nesta terça-feira (15) para facilitar o deslocamento dos torcedores que vão acompanhar Bahia e América de Cali, às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela Copa Sul-Americana. A Estação Campo da Pólvora, a mais próxima do estádio, ficará aberta até 0h30 exclusivamente para embarque. As demais estações funcionarão apenas para desembarque após o horário regular. A concessionária informou que haverá reforço no número de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS), além de ampliação das viagens dos trens conforme a demanda registrada ao longo da noite.

