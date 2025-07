Ceni critica atuação e América de Cali provoca o Bahia Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia.Após a eliminação do Bahia nos playoffs da Copa Sul-Americana, Rogério Ceni... Taktá|Do R7 23/07/2025 - 18h59 (Atualizado em 23/07/2025 - 18h59 ) twitter

Taktá

Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia.Após a eliminação do Bahia nos playoffs da Copa Sul-Americana, Rogério Ceni admitiu frustração com o desempenho da equipe e classificou a atuação como abaixo do esperado. O Tricolor foi derrotado por 2 a 0 pelo América de Cali na noite de terça-feira, 22 de julho, e deu adeus à competição continental.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa partida!

