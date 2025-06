Centro Histórico de Salvador recebe 145 mil pessoas durante o Arraiá da Prefs Foto: TakTáO Arraiá da Prefs reuniu cerca de 145 mil pessoas no Centro Histórico de... Taktá|Do R7 27/06/2025 - 17h37 (Atualizado em 27/06/2025 - 17h37 ) twitter

Taktá

Foto: TakTáO Arraiá da Prefs reuniu cerca de 145 mil pessoas no Centro Histórico de Salvador entre os dias 6 e 18 de junho. Com 14 dias de programação, o evento contou com mais de 60 horas de apresentações culturais e se consolidou como um dos maiores festejos juninos da capital nos últimos anos. O balanço foi divulgado nesta sexta-feira (27), no Teatro Gregório de Mattos, pela vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos.

