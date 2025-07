Cerimônia de encerramento do 2 de Julho reúne autoridades e população no Campo Grande Foto: Divulgação/GOVBAAs celebrações pelo Dois de Julho, data que marca a Independência da Bahia, seguiram... Taktá|Do R7 02/07/2025 - 18h57 (Atualizado em 02/07/2025 - 18h57 ) twitter

Foto: Divulgação/GOVBAAs celebrações pelo Dois de Julho, data que marca a Independência da Bahia, seguiram durante a tarde desta quarta-feira (2) com solenidades no 2º Distrito Naval, no bairro do Comércio, em Salvador. O governador Jerônimo Rodrigues participou do evento ao lado do comandante do Distrito, Vice-Almirante Gustavo Calero Garriga Pires, e assistiu ao hasteamento das bandeiras no Forte São Marcelo, seguido da tradicional salva de tiros em homenagem aos combatentes que lutaram contra o domínio português.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa celebração histórica!

