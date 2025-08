Cesta Básica de Salvador encerra julho com alta e chega a R$ 600,80 Foto: Joédson Alves / Agência Brasilinflação mercado A Cesta Básica de Salvador registrou alta de... Taktá|Do R7 02/08/2025 - 20h37 (Atualizado em 02/08/2025 - 20h37 ) twitter

inflação mercado

Foto: Joédson Alves / Agência Brasilinflação mercado A Cesta Básica de Salvador registrou alta de 0,35% em julho de 2025, atingindo o valor de R$ 600,80, de acordo com levantamento da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). O aumento nominal foi de R$ 2,11 em relação ao mês anterior, com base em 3.587 cotações de preços realizadas em 97 estabelecimentos comerciais da capital baiana.

Para mais detalhes sobre os itens que influenciaram essa alta e o impacto no bolso do trabalhador, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

