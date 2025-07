Chegada do Fogo Simbólico encerra celebrações cívicas do 2 de Julho Foto: Betto Jr / Secom PMSAs comemorações pelos 202 anos da Independência da Bahia foram... Taktá|Do R7 02/07/2025 - 20h17 (Atualizado em 02/07/2025 - 20h17 ) twitter

Taktá

Foto: Betto Jr / Secom PMSAs comemorações pelos 202 anos da Independência da Bahia foram encerradas nesta quarta-feira (2) com a chegada do Fogo Simbólico à Praça 2 de Julho, no bairro do Campo Grande, em Salvador. A cerimônia, marcada por atos solenes e forte participação popular, concluiu o tradicional desfile cívico que percorreu as ruas do centro histórico.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa celebração histórica!

