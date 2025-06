China condena ataque dos EUA ao Irã e pede cessar-fogo imediato Foto: ReproduçãoDurante reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU neste domingo (22), a... Taktá|Do R7 23/06/2025 - 03h35 (Atualizado em 23/06/2025 - 03h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: ReproduçãoDurante reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU neste domingo (22), a China condenou com firmeza os bombardeios realizados pelos Estados Unidos contra instalações nucleares no Irã. O encontro foi convocado para discutir a escalada militar no Oriente Médio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante questão internacional!

Leia Mais em Taktá:

Bombeiros distribuem pulseiras de identificação no São João de Cruz das Almas

Polícia apreende armas e câmeras clandestinas em Lauro de Freitas

Corpo do montanhista brasileiro Edson Vandeira é encontrado no Peru