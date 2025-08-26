Chinês é preso por garimpo ilegal com 60 toneladas de explosivos na Bahia
Foto: Divulgação / Cippa Lençóis.Um homem de origem chinesa foi preso em flagrante na segunda-feira...
Foto: Divulgação / Cippa Lençóis.Um homem de origem chinesa foi preso em flagrante na segunda-feira (25) por administrar um garimpo ilegal no povoado de Urucu, em Oliveira dos Brejinhos, oeste da Bahia. A operação da Polícia Militar, voltada ao combate à mineração clandestina, encontrou cerca de 60 toneladas de quartzo e diversos explosivos de uso restrito. Leia Mais em Taktá:
Foto: Divulgação / Cippa Lençóis.Um homem de origem chinesa foi preso em flagrante na segunda-feira (25) por administrar um garimpo ilegal no povoado de Urucu, em Oliveira dos Brejinhos, oeste da Bahia. A operação da Polícia Militar, voltada ao combate à mineração clandestina, encontrou cerca de 60 toneladas de quartzo e diversos explosivos de uso restrito.Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Leia Mais em Taktá: