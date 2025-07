Christian Chávez anuncia show em Salvador com turnê solo em 2026 Foto: ReproduçãoSalvador ficou de fora da turnê do RBD em 2023, mas um dos integrantes,... Taktá|Do R7 19/07/2025 - 20h57 (Atualizado em 19/07/2025 - 20h57 ) twitter

Foto: ReproduçãoSalvador ficou de fora da turnê do RBD em 2023, mas um dos integrantes, o cantor mexicano Christian Chávez, anunciou nesta quinta-feira (17) que sua turnê solo passará por Salvador em 2026. O show está marcado para o dia 29 de janeiro, no Teatro Fafire, em Ondina. A turnê contará com 12 apresentações em diferentes cidades brasileiras e começa por Manaus, no dia 23 de janeiro. O encerramento está previsto para 12 de fevereiro, em Curitiba.

