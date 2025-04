Chuva marca presença e muda o clima do final de semana em Salvador; veja previsão do tempo Foto: Tak TáChuva salvadorA previsão do tempo para o final de semana em Salvador de... Taktá|Do R7 11/04/2025 - 14h06 (Atualizado em 11/04/2025 - 14h06 ) twitter

Foto: Tak TáChuva salvadorA previsão do tempo para o final de semana em Salvador de acordo com informações atualizadas pela Defesa Civil do município é de tempo nublado com chuvas moderadas. A capital baiana terá dias com predominância de nuvens e possibilidade de chuva em diversos momentos até domingo (13).

