Chuva permanece em Salvador durante o fim de semana e 22 praias estão impróprias

Foto: TaktáA previsão do tempo para Salvador indica continuidade das chuvas entre esta sexta-feira (23) e o domingo (25). De acordo com a Defesa Civil (Codesal), há até 60% de chance de chuvas fracas a moderadas em qualquer horário do dia, especialmente na sexta e no sábado. No domingo, a probabilidade de chuva diminui para 40%, com o céu variando entre claro e parcialmente nublado.

