Chuva provoca alagamentos em Salvador nesta sexta; previsão é de tempo instável no fim de semana

Foto: ReproduçãoSalvador amanheceu, nesta sexta-feira (23), sob chuva de razoável intensidade. Desde as primeiras horas da manhã, motoristas e pedestres enfrentam trechos de alagamento nas principais vias da cidade. De acordo com a previsão do Climatempo, o tempo permanece instável ao longo do dia, com chuva em períodos intercalados. A expectativa é de que o volume acumulado atinja cerca de 10 milímetros. As temperaturas variam entre 22°C e 30°C, e os ventos registram velocidade de até 13 km/h, levemente acima da média considerada normal (10 km/h).

