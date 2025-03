Chuvas abaixo da média no verão deixam solo seco e impactam agricultura, alerta Inmet Foto: Joédson Alves / Agência Brasil O verão 2024/2025 terminou com volume de chuvas insuficiente... Taktá|Do R7 28/03/2025 - 02h25 (Atualizado em 28/03/2025 - 02h25 ) twitter

Foto: Joédson Alves / Agência Brasil O verão 2024/2025 terminou com volume de chuvas insuficiente para repor o estoque de água no solo em boa parte do Brasil, segundo análise divulgada nesta quinta-feira (27) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A situação comprometeu a umidade necessária ao plantio e desenvolvimento de culturas agrícolas e agrava o cenário de escassez hídrica em regiões já afetadas por secas prolongadas e queimadas.

Para entender melhor os impactos dessa situação na agricultura e na economia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

