Chuvas de agosto em Salvador já superam a média climatológica

Foto: TaktáO Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec) emitiu um boletim pluviométrico que aponta um volume de chuvas acima do normal para o mês de agosto na capital baiana. A cidade registrou um acumulado de 136,8 mm nos primeiros 31 dias do mês, superando a média climatológica, que é de 129,7 mm.

