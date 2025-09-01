Chuvas de agosto em Salvador já superam a média climatológica Foto: TaktáO Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec)... Taktá|Do R7 31/08/2025 - 21h58 (Atualizado em 31/08/2025 - 21h58 ) twitter

Taktá

Foto: TaktáO Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec) emitiu um boletim pluviométrico que aponta um volume de chuvas acima do normal para o mês de agosto na capital baiana. A cidade registrou um acumulado de 136,8 mm nos primeiros 31 dias do mês, superando a média climatológica, que é de 129,7 mm.

