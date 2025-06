Cidade baiana registra menor temperatura do Nordeste; saiba qual Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, registrou 10,9°C no último domingo (15), marcando a... Taktá|Do R7 16/06/2025 - 09h56 (Atualizado em 16/06/2025 - 09h56 ) twitter

Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, registrou 10,9°C no último domingo (15), marcando a menor temperatura do Nordeste no dia, de acordo com levantamento do Climatempo. No ranking nacional, a cidade ficou atrás apenas de municípios das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste.

Para mais detalhes sobre essa surpreendente queda de temperatura, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

