Cinco pessoas são detidas após briga entre torcidas organizadas na Mata Escura
Taktá|Do R7 26/05/2025 - 09h36 (Atualizado em 26/05/2025 - 09h36 )

Foto: ReproduçãoUma briga entre torcidas organizadas do Bahia e do Vitória causou pânico no bairro da Mata Escura, em Salvador, na tarde de domingo (25). Moradores registraram cenas de violência nas ruas, com torcedores armados de paus e pedras, correria e até um atropelamento.

Para mais detalhes sobre este incidente alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

