Cippa apreende espingardas abandonadas em Buerarema
Taktá|Do R7 27/03/2025 - 20h26 (Atualizado em 27/03/2025 - 20h26 )

Foto: Divulgação / SSP-BA.apreensão espingarda abandonada armasPoliciais militares da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Cippa) apreenderam duas armas de fogo na tarde de terça-feira (25), no município de Buerarema, no sul da Bahia. Durante patrulhamento na região, os agentes avistaram dois homens saindo de uma área de mata. Ao perceberem a presença da guarnição, os suspeitos fugiram, abandonando no local duas espingardas. As armas foram recolhidas e apresentadas na delegacia da cidade, onde a ocorrência foi registrada e serão adotadas as medidas legais cabíveis.

