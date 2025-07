Circuito Mulheres Negras em Movimento chega a Salvador com programação gratuita Foto: DivulgaçãoO Doca 1 Polo de Economia Criativa será um dos pontos de concentração do... Taktá|Do R7 24/07/2025 - 06h57 (Atualizado em 24/07/2025 - 06h57 ) twitter

Taktá

Foto: DivulgaçãoO Doca 1 Polo de Economia Criativa será um dos pontos de concentração do Circuito Mulheres Negras em Movimento, evento que ocorre em Salvador até domingo, 27 de julho. O espaço localizado no Comércio, que foi palco da cerimônia de abertura do Circuito na última sexta-feira, 18, também sediará imersões e oficinas voltadas para a capacitação de mulheres negras na área cultural.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as atividades e detalhes do evento!

