Circulação de ônibus continua suspensa na Engomadeira após protesto por morte de estudante Foto: Betto Jr / Secom PMS A circulação de ônibus no bairro da Engomadeira, em... Taktá|Do R7 14/04/2025 - 08h05 (Atualizado em 14/04/2025 - 08h05 ) twitter

Foto: Betto Jr / Secom PMS A circulação de ônibus no bairro da Engomadeira, em Salvador, foi suspensa na tarde deste domingo (13), após a morte de uma moradora baleada durante uma ação que teria envolvido a Polícia Militar. Em protesto, moradores interditaram a entrada do bairro, o que gerou instabilidade e levou à interrupção do serviço de transporte público.

