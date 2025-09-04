Claudinho é absolvido pelo STJD e segue à disposição do Vitória Foto: Victor Ferreira | EC Vitória.O lateral Claudinho, do Vitória, foi absolvido nesta quinta-feira (4)... Taktá|Do R7 04/09/2025 - 14h59 (Atualizado em 04/09/2025 - 14h59 ) twitter

Foto: Victor Ferreira | EC Vitória.O lateral Claudinho, do Vitória, foi absolvido nesta quinta-feira (4) pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após julgamento referente à sua expulsão quando ainda defendia o Criciúma. O processo físico nº 1061/2024-AI teve relatoria da auditora Aline Gonçalves Jatahy.

