Claudinho é absolvido pelo STJD e segue à disposição do Vitória
Foto: Victor Ferreira | EC Vitória.O lateral Claudinho, do Vitória, foi absolvido nesta quinta-feira (4) pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após julgamento referente à sua expulsão quando ainda defendia o Criciúma. O processo físico nº 1061/2024-AI teve relatoria da auditora Aline Gonçalves Jatahy.
Para mais detalhes sobre essa decisão importante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
