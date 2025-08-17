Cleydson Cardoso deixa delegacia após audiência de custódia
Foto: Reprodução / Redes sociais.Um dia após o atropelamento do corredor Emerson Pinheiro, o administrador Cleydson Cardoso Costa Filho passou por audiência de custódia. Ele deixou a delegacia sob protestos de amigos e familiares da vítima, que pediram justiça no momento em que era conduzido pela polícia.
