Clima instável: Salvador registra chuvas e ventos nesta quinta-feira de São João Foto: TaktáSalvador teve uma quinta-feira (19) marcada por instabilidade climática. De acordo com a Defesa... Taktá|Do R7 19/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 19/06/2025 - 20h36 )

Foto: Taktá Salvador teve uma quinta-feira (19) marcada por instabilidade climática. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o tempo permaneceu nublado durante a maior parte do dia, com registro de chuvas esparsas a moderadas e chuviscos pontuais.

