Clube português lança camisa em homenagem a Ayrton Senna; veja Foto: Divulgação/EstorilO Estoril Praia, da primeira divisão de Portugal, lançou um novo uniforme em homenagem... Taktá|Do R7 16/04/2025 - 21h46 (Atualizado em 16/04/2025 - 21h46 )

Foto: Divulgação/EstorilO Estoril Praia, da primeira divisão de Portugal, lançou um novo uniforme em homenagem a Ayrton Senna. A camisa faz referência à primeira vitória do piloto na Fórmula 1, conquistada em 1985, no Circuito do Estoril. A estreia da camisa está marcada para sábado (19), quando o Estoril enfrenta o Sporting, pelo Campeonato Português.

