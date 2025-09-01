CNU divulga homologação de inscrições nas cotas da segunda edição
Foto: Divulgação.A Fundação Getulio Vargas (FGV), banca responsável pela organização do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2025), publicou os resultados definitivos de homologação das inscrições destinadas a pessoas autodeclaradas negras, indígenas, quilombolas e com deficiência. Também foram divulgadas as respostas finais aos pedidos de atendimento especial feitos por gestantes, lactantes e pessoas com Transtorno do Espectro Autista.
