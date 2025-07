CNU dos Professores: Inscrições para a Prova Nacional Docente começam nesta segunda-feira Foto: DivulgaçãoComeçam nesta segunda-feira (14) as inscrições para a primeira edição da Prova Nacional Docente... Taktá|Do R7 14/07/2025 - 18h38 (Atualizado em 14/07/2025 - 18h38 ) twitter

Foto: DivulgaçãoComeçam nesta segunda-feira (14) as inscrições para a primeira edição da Prova Nacional Docente (PND). Os interessados devem se inscrever até o dia 25 de julho, exclusivamente pelo Sistema PND, disponível no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A taxa é de R$ 85 para os candidatos não isentos.

