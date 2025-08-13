Cobradora de ônibus sofre tentativa de estupro em Salvador
Foto: Divulgação/IntegraOnibuUma cobradora do transporte público de Salvador sofreu uma tentativa de estupro na madrugada desta quarta-feira (13), enquanto se dirigia à garagem da G6 Plataforma, na região do Alto do Coqueirinho. O caso foi registrado na 12ª Delegacia Territorial (DT) de Itapuã. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, a trabalhadora foi encaminhada ao Hospital Hapvida, em Lauro de Freitas, e recebeu atendimento psicológico. Em seguida, foi acompanhada até a delegacia para registrar boletim de ocorrência. A vítima está bem fisicamente. A entidade informou ter acionado a Secretaria de Segurança Pública para reforçar o patrulhamento na área e pediu à empresa que o transporte de funcionários passe a buscar a cobradora no Alto do Coqueirinho, medida que foi atendida pela gestão da unidade. “Toda nossa solidariedade e apoio à vítima. Violência contra a mulher é crime e não será tolerada”, declarou o sindicato em nota.
