Coincidência? Número de sócio de Francisco no San Lorenzo chama atenção após morte do Papa Foto: ReproduçãoO Papa Francisco, falecido na madrugada de segunda-feira (21), aos 88 anos, teve uma... Taktá|Do R7 22/04/2025 - 11h07 (Atualizado em 22/04/2025 - 11h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: ReproduçãoO Papa Francisco, falecido na madrugada de segunda-feira (21), aos 88 anos, teve uma coincidência envolvendo sua ligação com o futebol. Torcedor assumido do San Lorenzo, tradicional clube argentino, Jorge Mario Bergoglio, seu nome de batismo, mantinha uma carteirinha de sócio cujo número chamou atenção após a confirmação da morte: 88235N-0.

Para saber mais sobre essa curiosa coincidência e a relação do Papa com o San Lorenzo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Quatro pessoas morrem após colisão entre carro e carreta na BR-135, na Bahia

Ônibus BRT pega fogo em Feira de Santana; passageiros quebram a porta para escapar

Vendedor ambulante morre após ser atingido por galho de árvore durante festival em Amargosa