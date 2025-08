Colisão deixa dois feridos na Vasco da Gama Foto: Taktá.A manhã desta sexta-feira (1) começou com o trânsito carregado na Avenida Vasco da... Taktá|Do R7 01/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 01/08/2025 - 10h38 ) twitter

Foto: Taktá.A manhã desta sexta-feira (1) começou com o trânsito carregado na Avenida Vasco da Gama, em Salvador, após um acidente envolvendo duas motos e um carro, em frente ao supermercado Hiperideal, no sentido Dique do Tororó.

Para mais detalhes sobre o acidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

