Colisão entre carretas deixa um morto na Serra do Cipó
Foto: C3R-BA.Um caminhoneiro morreu após um grave acidente envolvendo duas carretas na noite de quinta-feira...
Foto: C3R-BA.Um caminhoneiro morreu após um grave acidente envolvendo duas carretas na noite de quinta-feira (7), na BR-242, em um trecho conhecido como Serra do Cipó, no município de Muquém do São Francisco, oeste da Bahia.
Foto: C3R-BA.Um caminhoneiro morreu após um grave acidente envolvendo duas carretas na noite de quinta-feira (7), na BR-242, em um trecho conhecido como Serra do Cipó, no município de Muquém do São Francisco, oeste da Bahia.
Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: