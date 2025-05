Colisão entre dois veículos ocorre na Avenida Ogunjá Foto: TaktáDois veículos colidiram na Avenida Ogunjá, sentido Vasco da Gama, em frente ao Colégio... Taktá|Do R7 23/05/2025 - 17h17 (Atualizado em 23/05/2025 - 17h17 ) twitter

Taktá

Foto: TaktáDois veículos colidiram na Avenida Ogunjá, sentido Vasco da Gama, em frente ao Colégio Antônio Carlos Magalhães, por volta das 15h, nesta sexta-feira (23). De acordo com a Transalvador, não houve vítimas no acidente. Ambos os veículos já foram retirados e a Limpurb está presente no local para realizar a limpeza da via.

