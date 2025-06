Colisão frontal na BR-110 deixa três mortos e três feridos no norte da Bahia Reprodução Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um acidente grave na BR-110,... Taktá|Do R7 23/06/2025 - 10h36 (Atualizado em 23/06/2025 - 10h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um acidente grave na BR-110, nas proximidades de Jeremoabo, no norte da Bahia, na noite deste domingo (22). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu após um carro tentar realizar uma ultrapassagem irregular e colidir frontalmente com uma caminhonete.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre este trágico acidente.

Leia Mais em Taktá:

Vídeo: Jovem sofre grave ferimento na mão após espada estourar em Cruz das Almas

Receita Federal libera consulta ao segundo lote de restituição do IR 2025 nesta segunda (23)

Dois jovens morrem após colisão entre moto e carro no sul da Bahia