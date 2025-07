Com 15 anos de história, Prêmio Maria Felipa homenageia mulheres negras em Salvador Foto: Divulgação/Ascom Ireuda SilvaA Câmara Municipal de Salvador realiza, no próximo dia 25 de julho,... Taktá|Do R7 17/07/2025 - 21h37 (Atualizado em 17/07/2025 - 21h37 ) twitter

Foto: Divulgação/Ascom Ireuda SilvaA Câmara Municipal de Salvador realiza, no próximo dia 25 de julho, a 15ª edição do Prêmio Maria Felipa, concedido a mulheres negras que se destacam na luta por direitos e no enfrentamento ao racismo. A cerimônia será conduzida pela vereadora Ireuda Silva (Republicanos), às 17h, no Centro de Cultura da Câmara, e marca o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha e o Dia Nacional da Mulher Negra.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre essa importante homenagem e a lista completa de premiadas!

