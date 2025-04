Com Kanu operado, Bahia tem mais três jogadores no departamento médico; saiba os detalhes Foto: Letícia Martins/EC BahiaApós operação bem-sucedida do zagueiro Kanu, três importantes jogadores passaram a integrar... Taktá|Do R7 18/04/2025 - 16h26 (Atualizado em 18/04/2025 - 16h26 ) twitter

Foto: Letícia Martins/EC BahiaApós operação bem-sucedida do zagueiro Kanu, três importantes jogadores passaram a integrar a lista de desfalques do Bahia. Agora, o goleiro Ronaldo, o lateral-direito Santiago Arias e o volante Rodrigo Nestor estão sob os cuidados do departamento médico.

Para mais informações e detalhes sobre a situação do Bahia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

