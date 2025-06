Com Kevi Jhony e Calcinha preta, veja as atrações dos seis dias do São João de Amargosa Foto: DivulgaçãoA cidade de Amargosa, no interior da Bahia, é um dos lugares mais almejados... Taktá|Do R7 07/06/2025 - 21h36 (Atualizado em 07/06/2025 - 21h36 ) twitter

Foto: DivulgaçãoA cidade de Amargosa, no interior da Bahia, é um dos lugares mais almejados para os entusiastas do São João da Bahia. Artistas do Brasil inteiro farão apresentações no município durante os seis dias de festa, entre 19 e 24 de junho, na Praça do Bosque, centro da cidade.

