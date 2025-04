Com mais 100 imóveis entregues, Morar Melhor chega a 900 casas reformadas em Brotas Foro: Valter Pontes / Secom PMS A Prefeitura de Salvador alcançou nesta segunda-feira (28) a... Taktá|Do R7 30/04/2025 - 04h39 (Atualizado em 30/04/2025 - 04h39 ) twitter

Foro: Valter Pontes / Secom PMS A Prefeitura de Salvador alcançou nesta segunda-feira (28) a marca de 900 residências reformadas no bairro de Brotas por meio do programa Morar Melhor. As últimas 100 casas requalificadas foram entregues pelo prefeito Bruno Reis, em visita à comunidade, acompanhado do secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Luiz Carlos de Souza.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e descubra mais sobre as transformações que estão trazendo dignidade e esperança para as famílias de Brotas!

