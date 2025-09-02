Com novidades, o Bahia inicia preparação para finais da Copa do Nordeste Foto: Rafael Rodrigues / EC BahiaO elenco do Bahia se reapresentou nesta segunda-feira (01), no... Taktá|Do R7 01/09/2025 - 21h57 (Atualizado em 01/09/2025 - 21h57 ) twitter

Foto: Rafael Rodrigues / EC BahiaO elenco do Bahia se reapresentou nesta segunda-feira (01), no CT Evaristo de Macedo, dando início à preparação para o primeiro jogo das finais da Copa do Nordeste, contra o Confiança. Os atletas que foram titulares ou jogaram por mais de 45 minutos contra o Mirassol foram liberados pela comissão técnica, enquanto o restante do grupo iniciou o dia com um trabalho na sala de musculação e, em seguida, realizou um aquecimento no Campo 2. Após isso, o treinador Rogério Ceni comandou um treino tático com o elenco, que contou com jogadores do Sub-17 e Sub-20, além da volta de peças importantes como Gilberto e Michel Araújo, que treinaram normalmente. Enquanto isso, o auxiliar Charles Hembert comandou exercícios de finalização com meio-campistas e atacantes, enquanto os defensores participaram de um treino específico supervisionado por Ceni, Leandro Del e Nelson Simões. O Bahia enfrentará o Confiança no primeiro jogo das finais da Copa do Nordeste, na quarta-feira (03), na Arena Batistão, em Aracaju.

