Com novidades, o Bahia inicia preparação para finais da Copa do Nordeste
Foto: Rafael Rodrigues / EC BahiaO elenco do Bahia se reapresentou nesta segunda-feira (01), no...
Foto: Rafael Rodrigues / EC BahiaO elenco do Bahia se reapresentou nesta segunda-feira (01), no CT Evaristo de Macedo, dando início à preparação para o primeiro jogo das finais da Copa do Nordeste, contra o Confiança. Os atletas que foram titulares ou jogaram por mais de 45 minutos contra o Mirassol foram liberados pela comissão técnica, enquanto o restante do grupo iniciou o dia com um trabalho na sala de musculação e, em seguida, realizou um aquecimento no Campo 2. Após isso, o treinador Rogério Ceni comandou um treino tático com o elenco, que contou com jogadores do Sub-17 e Sub-20, além da volta de peças importantes como Gilberto e Michel Araújo, que treinaram normalmente. Enquanto isso, o auxiliar Charles Hembert comandou exercícios de finalização com meio-campistas e atacantes, enquanto os defensores participaram de um treino específico supervisionado por Ceni, Leandro Del e Nelson Simões. O Bahia enfrentará o Confiança no primeiro jogo das finais da Copa do Nordeste, na quarta-feira (03), na Arena Batistão, em Aracaju.
Foto: Rafael Rodrigues / EC BahiaO elenco do Bahia se reapresentou nesta segunda-feira (01), no CT Evaristo de Macedo, dando início à preparação para o primeiro jogo das finais da Copa do Nordeste, contra o Confiança. Os atletas que foram titulares ou jogaram por mais de 45 minutos contra o Mirassol foram liberados pela comissão técnica, enquanto o restante do grupo iniciou o dia com um trabalho na sala de musculação e, em seguida, realizou um aquecimento no Campo 2. Após isso, o treinador Rogério Ceni comandou um treino tático com o elenco, que contou com jogadores do Sub-17 e Sub-20, além da volta de peças importantes como Gilberto e Michel Araújo, que treinaram normalmente. Enquanto isso, o auxiliar Charles Hembert comandou exercícios de finalização com meio-campistas e atacantes, enquanto os defensores participaram de um treino específico supervisionado por Ceni, Leandro Del e Nelson Simões. O Bahia enfrentará o Confiança no primeiro jogo das finais da Copa do Nordeste, na quarta-feira (03), na Arena Batistão, em Aracaju.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades!
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: