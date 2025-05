Com pênalti polêmico, Bahia perde para o Grêmio fora de casa e sai do G6 do Brasileirão Foto: Rafael Rodrigues / EC BahiaJogo Bahia GrêmioEm jogo tenso e com muitas oportunidades, o... Taktá|Do R7 25/05/2025 - 14h35 (Atualizado em 25/05/2025 - 14h35 ) twitter

Foto: Rafael Rodrigues / EC BahiaJogo Bahia GrêmioEm jogo tenso e com muitas oportunidades, o Grêmio derrota o Bahia por 1 a 0 neste domingo (25), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O resultado alivia o time gaúcho, que sobe na tabela do Campeonato Brasileiro e se distancia momentaneamente da zona de rebaixamento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse jogo emocionante!

